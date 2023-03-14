Giresunspor'da 3 isme milli davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alexis Perez, Vukan Savicevic ve Brandley Kuwas ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbolculardan Alexis Perez'in Kolombiya, Vukan Savicevic'in Karadağ, Brandley Kuwas'ın ise Curaçao milli takımlarına davet edildiği belirtildi.



Üç futbolcunun da Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonrası ülkelerine giderek, milli takımlarının kampına katıldığı aktarılan açıklamada, milli davet alan oyuncular tebrik edilerek, milli formayla başarı dilendi.





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