Giovanni van Bronckhorst'tan Samsunspor uyarısı

Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa zaferinin rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı ve Samsunspor deplasmanına odaklandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giovanni van Bronckhorst'tan Samsunspor uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2024 09:50
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 09:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst gözünü pazar günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacakları ilk hafta maçına çevirdi.

REHAVETE YER YOK

Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçtan sonra futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Hollandalı hocanın, "Sezona kupayla başlamak harika bir duygu ama ligde de aynı motivasyonla oynamalıyız. Bu skor rehavete yol açmamalı. Çünkü her maçın farklı bir hikayesi var. Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.

GvB'DEN RAKİBİNE SAYGI

Van Bronckhorst'un 5-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra medya mensuplarının skor tabelasının önünde kupayla görüntü alma isteğini, "Rakibe saygısızlık olur" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın tüm ısrarlara rağmen bu talebi kabul etmediği bildirildi.

Diğer yandan Turkcell Süper Kupa maçının ardından iki gün dinlenen Beşiktaş, Samsunspor sınavı için salı günü top başı yapacak. Siyah-beyazlı takımın basına kapalı gerçekleştireceği antrenman saat 11.00'de başlayacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery