Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst gözünü pazar günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacakları ilk hafta maçına çevirdi.
REHAVETE YER YOK
Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçtan sonra futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Hollandalı hocanın, "Sezona kupayla başlamak harika bir duygu ama ligde de aynı motivasyonla oynamalıyız. Bu skor rehavete yol açmamalı. Çünkü her maçın farklı bir hikayesi var. Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.
GvB'DEN RAKİBİNE SAYGI
Van Bronckhorst'un 5-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra medya mensuplarının skor tabelasının önünde kupayla görüntü alma isteğini, "Rakibe saygısızlık olur" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın tüm ısrarlara rağmen bu talebi kabul etmediği bildirildi.
Diğer yandan Turkcell Süper Kupa maçının ardından iki gün dinlenen Beşiktaş, Samsunspor sınavı için salı günü top başı yapacak. Siyah-beyazlı takımın basına kapalı gerçekleştireceği antrenman saat 11.00'de başlayacak.
REHAVETE YER YOK
Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçtan sonra futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Hollandalı hocanın, "Sezona kupayla başlamak harika bir duygu ama ligde de aynı motivasyonla oynamalıyız. Bu skor rehavete yol açmamalı. Çünkü her maçın farklı bir hikayesi var. Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.
GvB'DEN RAKİBİNE SAYGI
Van Bronckhorst'un 5-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra medya mensuplarının skor tabelasının önünde kupayla görüntü alma isteğini, "Rakibe saygısızlık olur" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın tüm ısrarlara rağmen bu talebi kabul etmediği bildirildi.
Diğer yandan Turkcell Süper Kupa maçının ardından iki gün dinlenen Beşiktaş, Samsunspor sınavı için salı günü top başı yapacak. Siyah-beyazlı takımın basına kapalı gerçekleştireceği antrenman saat 11.00'de başlayacak.