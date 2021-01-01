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Ginobili: "NBA'de en çok bu dönemde oynamak isterdim!"

Eski San Antonio Spurs yıldızı Manu Ginobili, günümüz NBA'inde oynamış olmayı çok istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski San Antonio Spurs yıldızı Manu Ginobili, günümüz NBA'inde oynamış olmayı çok istediğini söyledi.

Arjantinli eski yıldız, KENS 5'ten Jeff Garcia ile yaptığı sohbette, bugünün NBA'inde oynamayı dilediğini itiraf etti:

"Bir dönem seçebilseydim, şimdi oynamak isterdim. Hızlı tempolu ve çok fazla üçlük atılıyor. Pozisyon çok fazla. Bu zamanda 28 yaşında olup oynamayı çok isterdim."

Manu ayrıca en iyi bire bir oyuncuları olarak gördüğü yıldızları ve en iyi döneminde hangi genç oyuncularla karşılaşmış olmak istediğini ise şu şekilde açıkladı:

"Hücum tarafında, bire bir pozisyonlarda durdurulamaz üç, dört tane adam olduğunu düşünüyorum. İlki Michael Jordan. Kobe (Bryant), KD (Kevin Durant) ve Steph (Curry).

En iyi dönemimde, yeterince hızlıyken Zach'e (LaVine) karşı oynamak isterdim. Ona karşı aslında oynamış olsam da, eşleşmesi harika bir oyuncu olurdu. Donovan Mitchell da var. Etkileyici bir yeteneği var."

Spurs için 16 sezon oynayan ve 2018'de emekli olan Ginobili, takımın maç, sayı (14.043), asist (4.001) ve top çalma (1.392) sıralamalarında ilk beşte yer alıyor.


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