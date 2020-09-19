Giannis: "Þampiyon olana kadar, bana MVP demeyin!"

Milwaukee Bucks süperstarý Giannis Antetokounmpo, bir NBA þampiyonluðu kazanana kadar, iki kez MVP olmuþ oyuncu olarak adlandýrýlmak istemediðini söyledi.



Antetokounmpo, Bucks'ý Doðu Konferansý'nda birinci sýraya sürükleyip, ligin en iyi derecesini (56-17) yakaladýktan sonra, Orlando'daki Walt Disney World Resort'ta Doðu yarý finallerinde elense de, üst üste ikinci yýl En Deðerli Oyuncu seçilmiþti.



Normal sezonda maç baþýna 29.5 sayý, 13.6 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarýna sahip olan 25 yaþýndaki yýldýz, Golden State Warriors'ýn yýldýzý Stephen Curry'nin 2015 ve 2016'da bunu baþardýðýndan bu yana, art arda sezonlarda MVP ödülü alan ilk oyuncu olmuþtu.



Geçen yýl ilk MVP ödülünü kazandýktan sonra Antetokounmpo þunlarý söylemiþti: "Lütfen, bu günden sonra gelecek yýl tekrar kazanana kadar bana MVP demeyin."



ÝFADESÝNÝ DEÐÝÞTÝRMEDÝ!



Ancak 101 birinci sýradaki oylarýn 85'ini aldýktan sonra 2019-20'de arka arkaya kazandýðý MVP ödülleriyle, Doðu Konferansý'nýn ikinci turunda Bucks'ý Heat'e 4-1 kaybeden Antetokounmpo, dün gece TNT'ye yine þunlarý söyledi:



"Þampiyon oluncaya kadar bana MVP demeyin. Bu ödül için mutluyum ama daha fazlasýný istiyorum. Bu anlarý asla hafife almamak gerekir. Açýkçasý takýmýmýn baþarýsýna ve üçüncü tura yükselmesine yardýmcý olamadýðým için hayal kýrýklýðýna uðramýþ bulunuyorum. Ancak günün sonunda, daha iyi olmam gerektiðini ve ekibimi de geliþtirmem gerektiðini biliyorum."



"KENDÝMÝ HEP GELÝÞTÝRMEYE BAKARIM"



Ayný zamanda Yýlýn Savunmacýsý ödülünü de kazanmýþ olan Antetokounmpo, lig tarihinde ayný sezonda bu ödülü ve MVP ödülünü kazanan üçüncü oyuncu olmuþ, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ýn bulunduðu elit bir listede yer almýþtý:



"Açýkçasý, bu gece için ve bu ödül için mutluyum, ancak ben her zaman ileriye bakarým. Her zaman nasýl daha iyi olabileceðimi anlamaya çalýþýrým. 'Bunu nasýl tekrarlayabilirim? Bunu önümüzdeki birkaç yýl boyunca nasýl yapabilirim? Nasýl þampiyon olabilirim? Mutluyum, minnettarým ama bunu nasýl tekrar yapabilirim?' diye sorarým."



Milwaukee'nin playofflardaki baþarýsýzlýðý, Antetokounmpo'nun bir takas talep edebileceði dedikoduklarýnýn ortasýnda, geleceði hakkýndaki spekülasyonlarý artýrmýþtý.



Antetokounmpo, 2020-21 sezonunun sonunda serbest bir oyuncu olmaya hazýrlanýrken, bu playofflarda yaklaþýk 254 milyon dolar deðerinde maksimum sözleþme uzatmasý için uygun durumda.



