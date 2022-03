Giannis: "MVP değil, tekrar şampiyon olmak isterim!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, yeni bir MVP ödülünün aksine, yeni bir şampiyonluk yüzüğü kazanmak istediğini açıkladı.



The Athletic'ten Sam Amick ile yaptığı röportajda Giannis, geleceğe yönelik hedefleri hakkında samimi bir şekilde konuşarak, üçüncü kez MVP seçilme gibi bir arzusu olmadığını dile getirdi:



"Yok. onu zaten kazandım. O konuda kafam rahat. Telefonumda sosyal medya falan olmadığı için bunları hiç takip edemiyorum.



Bunun yerine bir şampiyonluk daha kazanmak isterim. MVP olduğumda inanılmaz şeyler hissetmiştim. Ailemle birlikteydim. Keşke (merhum) babam da yanımda olabilseydi. İnanılmaz bir duyguydu. Her şeye minnettarım, fakat bunu şampiyonluk kazandığımda yaşadığım sevinçle asla kıyaslayamam.



Şampiyonluk turu otobüsündeyken ırk gözetmeksizin 200 bin kişinin kutlama yaptığını görmenin sevinciyle, MVP ödülünün sevincini karşılaştıramam. Herkes başarınızı kutluyor ve bu neşenin kaynağı siz oluyorsunuz.



50 yıldır şampiyonluk görmemiş insanlar vardı. 'En son şampiyonluk gördüğümde iki yaşındaydım.' falan diyorlardı. Bunun zevki çok ayrı. Kupayı sadece ben değil, bütün bir şehir kazanmıştı. Ve tekrar başarmak istediğim şey de bu. Umuyorum ki, Tanrı bunu bana bahşedebilir. Bu yolda elimden gelen her şeyi yapacağım."



NBA'de altı kez All-Star seçilen, iki kez MVP olan ve bir şampiyonluk yüzüğü kazanan Giannis, kariyerinin bu noktasında çoğu oyuncunun asla ulaşamadığı başarıya çoktan ulaşmış durumda.