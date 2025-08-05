Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, ESPN'den Shams Charania'ya göre yaz boyunca geleceğini sorguladı ve herhangi bir karara varmadı.Charania, Giannis'in son haftalarda yakın çevresiyle ciddi görüşmeler yaptığını belirtti.Yunan süperstarın kararında belirleyici faktörlerden biri ise Bucks'ın mevcut kadrosunun önümüzdeki yıllarda şampiyonluk için ne kadar rekabetçi olabileceği.Milwaukee, bu yaz Damian Lillard, Brook Lopez ve Pat Connaughton gibi önemli isimlerle yollarını ayırdı. Kadroya Myles Turner, Cole Anthony ve Gary Harris gibi yeni isimler eklense de, takım kimyası geçmiş yıllara göre zayıf.Giannis geçtiğimiz sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2025 Playofflarında ise 33 sayı ortalaması tutturmasına rağmen Bucks, son üç sezonda ikinci kez ilk turda elendi.Charania, şu anda birkaç takımın olası bir takas için hazır beklediğini belirtti. "Kyrie Irving ve Damian Lillard gibi yıldızların yazın geç dönemlerinde takaslandığını unutmayalım," diyen Charania, Eylül'e kadar büyük hamlelerin hâlâ mümkün olduğunu hatırlattı.Giannis'in geleceğiyle ilgili hiçbir resmi takas görüşmesi basına sızmasa da, lig genelinde birçok takımın gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor.