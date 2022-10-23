Giannis, Alperen Şengün'ü üzdü

NBA'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ile Milwaukee Bucks arasında oynanan maça Giannis Antetokounmpo damga vurdu.



Fiserv Forum'da oynanan Milwaukee Bucks - Houston Rocket mücadelesini Bucks 125-105 kazanırken, Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, 44 sayı 12 ribaunt 3 asistlik performansıyla geceye damgasını vuran isim oldu. Houston Rockets'da ise Jalen Green 22 sayı 4 ribaunt ile dikkat çekerken, milli basketbolcu Alperen Şengün 9 sayı 9 rübaunt 2 asist ile double-double'ın kıyısından döndü.



CEDİ OSMAN VE FURKAN KORKMAZ



Bir diğer milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise Chicago Bulls'u 128-96 mağlup ederken, Donovan Mitchell 32 sayı 9 ribaunt 8 asist ile maça damgasını vurdu. Cedi Osman ise karşılaşmayı 15 sayı 2 ribaunt 4 asist ile tamamladı.



Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadephia 76ers ise bu sezon çıktığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmada forma giymezken, Joel Embiid'in 40 sayı 13 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.



DİĞER SONUÇLAR



NBA'de oynanan diğer maçlarda gecenin sonuçları şu şekilde;



Indiana Pacers 124-115 Detroit Pistons

Orlando Magic 120-126 Boston Celtics

Miami Heat 112-109 Toronto Raptor

Denver Nuggets 122-117 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 137-96 Memphis Grizzles

Sacramento Kings 109-111 Los Angeles Clippers





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