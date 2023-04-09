Ghezzal: 'Derbiden sonra devam etmeliydik'

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Rachid Ghezzal, "Geçen haftaki harika Fenerbahçe galibiyetinden sonra aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi başlamak istemiştik. Golü yedik ne yazık ki. Reaksiyon gösterdik sonrasında. Aboubakar devam ediyor gollerine. Cenk Tosun'u kaybettik. Ben de bugün 1 asistle skor katkısı verdim. Sezon sonuna kadar herkesin desteğine de ihtiyacımız olacak." diye konuştu.



Cezayirli yıldız, ayrıca, "Ofansif bir kadroyla çıkma noktasında hocamız bir risk aldık ama biz performansımızı gösterdikten sonra hiçbir sorun olmaz. Top kayıplarından sonra savunmaya doğru çekilince hiç sorun olmadı. Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor, kolay değil. Haftaya Trabzonspor maçı var. Kimin oynayacağı bilinmez. Bizim için kritik maç. Kim oynar, kim sonradan girer bunu bilemeyiz ama sahada olan herkesin yüzde 200'üyle fark yaratmaya çalışacağı kesin." dedi.





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