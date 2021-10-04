Getafe'de Jose Miguel Gonzalez görevinden alındı

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez'in görevine son verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Getafe'de Jose Miguel Gonzalez görevinden alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 23:41
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez görevden alındı.

La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.