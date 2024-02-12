LA Clippers'ın yıldızı Paul George, Clippers'la kontratını uzatmanın "asıl hedefi" olduğunu söyledi.



Kawhi Leonard'ın Clippers'la sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varmasıyla birçok kişi George'un da bunu yapacağını düşünüyordu. Bu henüz gerçekleşmemiş olsa da, PG13 hâlâ takımla bir anlaşma imzalamayı umduğunu doğruladı.



George, takımla kontratını uzatmayı isteyip istemediği sorulduğunda, "Asıl hedefim bu" yanıtını verdi.



Uzatma görüşmelerinde herhangi bir güncelleme olup olmadığı sorulduğunda ise, George aynı cevabı verdi.



George bu sezon 48 maçta 22.5 sayı, 5.3 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakaladı.



