Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı Paul George, eski takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın koç Nick Nurse'ten övgüyla bahsetmesinin, Philly ile sözleşme imzalama kararında "büyük bir rol oynadığını" söyledi.



George, Leonard'ın kendisine başantrenör Nurse hakkında harika şeyler söylediğini şu ifadelerle aktardı:



"Onu çok severdi ve övgüyle söz ederdi. 'Nick Nurse odaklı biridir, koçluğunu çok seversin. İyi çalıştırır.' demişti. 'Ne yapmak istediği konusunda çok kararlı olmasına ve liderlik etme şekline bayılacaksın' diye de eklemişti.



Yani Kawhi ile bunları konuşmak, Nick'i şahsen tanımadığım için oldukça yardımcı oldu. Nurse ile şampiyonluk kazanmış birinin onun hakkında övgü dolu konuşması, nihayetinde kararımda büyük bir rol oynadı. Kawhi gibi birinin bunları söylemesi de çok değerliydi."



Nurse ile kariyerinin ikinci Finaller MVP'si ödülünü ve ikinci NBA şampiyonluğunu kazanan Leonard, Raptors formasıyla 60 maçta 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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