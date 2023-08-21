Milan'da forma giyen Simon Kjaer'e Serie A'dan bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa'nın 34 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Kjaer'in yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle Milan'da geri plana düştüğü ve takımdan ayrılmasının mümkün olduğu aktarıldı.



2020'den bu yana Milan'da forma giyen deneyimli oyuncunun İtalyan ekbiiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



