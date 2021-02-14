Gençlerbirliği'nde Beşiktaş öncesi 3 eksik

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak

Haber; AA
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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş öncesi 3 eksik
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14 Şubat 2021 14:51
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yaşar Kemel Uğurlu görev yapacak.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti.

Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.



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