Gençlerbirliği, seriye bağladı!

1. Lig'de Gençlerbirliği, Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, seriye bağladı!
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21 Eylül 2024 17:56
Son güncelleme 21 Eylül 2024 18:14
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor deplasmanına konuk oldu. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Mete Kaan Demir attı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Pendikspor, 9 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

Stat: Pendik

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Welinton, Murat Akça (Dk. 90+2 Erdem Çalık), İbrahim Akdağ (Dk. 79 Topalli), Bekir Karadeniz (Dk. 65 Furkan Mehmet Doğan), Hasan Kılıç (Dk. 65 Enes Keskin), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya (Dk. 90+2 Ahmet Mert Koşar), Eze, Lima

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber (Dk. 90+4 Samed Onur), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Etebo (Dk. 90+4 Fıratcan Üzüm), Amilton (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar, Yasin Güreler, Djitte (Dk. 87 Nalepa)

Gol: Dk. 48 Mete Kaan Demir (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Alperen Babacan, Dk. 71 Djitte, Dk. 88 Nalepa (Gençlerbirliği), Dk. 62 Berkay Sülüngöz, Dk. 90+5 Enes Keskin (Pendikspor)

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