Gençlerbirliği'nden orta sahaya tecrübeli isim

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa'yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Ülkemizde Giresunspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya'nın Arka Gdynia ile Jagiellonia takımında da yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1'inci Lig'de toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı.
Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Ülkemizde Giresunspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya'nın Arka Gdynia ile Jagiellonia takımında da yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1'inci Lig'de toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU