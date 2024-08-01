Gençlerbirliği'nden orta sahaya tecrübeli isim

1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa'yı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği'nden orta sahaya tecrübeli isim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2024 20:11
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa'yı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ülkemizde Giresunspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya'nın Arka Gdynia ile Jagiellonia takımında da yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1'inci Lig'de toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery