Gençlerbirliği-Manisa FK maçını Alpaslan Şen yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Manisa FK müsabakasında hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği-Manisa FK maçını Alpaslan Şen yönetecek
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27 Şubat 2025 14:17
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği - Manisa FK karşılaşmasını hakem Alpaslan Şen yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Şen'in yardımcılıklarını Serdar Soydan ve Mehmet Şengül üstlenecek.

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