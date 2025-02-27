Gençlerbirliği-Manisa FK maçını Alpaslan Şen yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği - Manisa FK karşılaşmasını hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Şen'in yardımcılıklarını Serdar Soydan ve Mehmet Şengül üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Şen'in yardımcılıklarını Serdar Soydan ve Mehmet Şengül üstlenecek.
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