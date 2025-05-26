Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için talep toplamaya başladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "loca@genclerbirligi.org.tr" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.
Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "loca@genclerbirligi.org.tr" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.
Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.
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