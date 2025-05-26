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Gençlerbirliği 34 loca için talep toplamaya başladı

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü, Eryaman Stadyumundaki 34 loca için talep toplamaya başladığını açıkladı.

calendar 26 Mayıs 2025 12:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Gençlerbirliği 34 loca için talep toplamaya başladı
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için talep toplamaya başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "loca@genclerbirligi.org.tr" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.

Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.


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