Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası 17 Aralık Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'dan 101 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Kızlar ve erkekler kategorisindeki organizasyon, 18 Aralık Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'dan 101 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Kızlar ve erkekler kategorisindeki organizasyon, 18 Aralık Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
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