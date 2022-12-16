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Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası 17 Aralık Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
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16 Aralık 2022 15:58
Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası 17 Aralık Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'dan 101 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Kızlar ve erkekler kategorisindeki organizasyon, 18 Aralık Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

 

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