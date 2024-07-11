Gencelli İdman Yurdu'na Beninli yeni antrenör

Gencelli İdman Yurdu, başantrenörlük görevi için Beninli çalıştırıcı Yurri Tabe ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Gencelli İdman Yurdu'na Beninli yeni antrenör
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11 Temmuz 2024 12:21
Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde Aydın'ı temsil eden Gencelli İdman Yurdu, başantrenörlük görevi için Beninli çalıştırıcı Yurri Tabe ile anlaşma sağladı.

Afrikalı antrenörün Benin Ligi'nde çalıştırdığı Team Queens takımını şampiyon yaptığı belirtildi.

Başantrenör Tabe, Gencelli ekibine de aynı hedefle geleceğini söyledi. Kulüp Başkanı Hayati Kılıçarslan, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi.

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