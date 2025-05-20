Gelecek sezon transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş için Polonya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü.
"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"
Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.
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Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti.
BU SEZON PERFORMANSI
Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"
Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.
TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti.
BU SEZON PERFORMANSI
Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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