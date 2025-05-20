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Genç yıldızın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen 17 yaşındaki on numara Oskar Pietuszewski ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 20 Mayıs 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 10:42
Fotoğraf: Imago
Genç yıldızın menajerinden Beşiktaş itirafı!
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Gelecek sezon transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş için Polonya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"

Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.

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Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg ve Monaco ve Anderlecht'inde ilgisinin olduğunu belirtti.

BU SEZON PERFORMANSI

Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 




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