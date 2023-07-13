Genç milli kızlar finale yükseldi!

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli kızlar finale yükseldi!
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13 Temmuz 2023 23:21
Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı. Rakibini 25-17, 20-25, 25-15 ve 27-25'lik skorlarla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, finale yükseldi.

Türkiye finalde Cuma günü (TSİ) 18.00'de Sırbistan'la karşılaşacak.

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