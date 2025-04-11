Genç Başkan Halil Ayar Avrupa'ya değer katıyor

35 yaşındaki futbol adamı Halil Ayar, Avrupa'da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Futbola 1999 yılında Antalya'da başlayan Halil Ayar, altyapısını Başakşehir FK'de tamamlayarak ilk profesyonel imzasını memleketi Antalyaspor ile attı.



Futbol kariyerini noktaladıktan sonra 2018 yılında Belçika'ya yerleşen Ayar, burada Charleroi U21 takımında iki yıl yardımcı antrenörlük yaparak teknik adamlık kariyerine ilk adımını attı. Futbola olan tutkusu ve genç yeteneklere olan inancı sayesinde 2022 yılında kendi markası olan Future Football Stars Academy'yi kurdu.



FUTURE FOOTBALL STARS ACADEMY AVRUPA'DA SES GETİRİYOR



Kurduğu akademi sayesinde Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde seçmeler düzenleyen Halil Ayar, genç futbolcuları profesyonel takımlara kazandırarak büyük bir başarıya imza atıyor. Genç başkanın tek amacı, genç yeteneklere daha fazla fırsat sunmak ve hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye futbolcu kazandırmak.



Önceki sezon Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'a Özcan Sahan'ı kazandıran Ayar, bu sezon ise 2'nci Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Kaan Deniz'i transfer ettirdi. Ayrıca Avrupa'da Karadağ Süper Lig takımlarından Mladost DG'ye Caner Kaya'yı kazandırarak yetenekli oyuncuların uluslararası arenada kendilerine yer bulmalarına yardımcı oldu.



'KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Başarıdan başarıya koşan genç başkan Halil Ayar, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:



"Amacımız, genç oyunculara daha fazla fırsat sunmak ve onları hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya kazandırmak. Gelişmeye, öğrenmeye ve genç yetenekleri keşfedip profesyonel dünyaya hazırlamaya devam edeceğiz."



