Gedson varsa sorun yok!

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, bu sezon sergilediği performansla adeta fark yaratıyor.
Siyah-beyazlı formayla 30 resmi maça çıkan Portekizli yıldızın, skora katkı sağladığı 8 karşılaşmada Beşiktaş yalnızca bir kez yenildi.
Bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kara Kartal, yalnızca Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Gedson'un bu istikrarlı performansı, yönetimin de takdirini kazandı. Yıllık 1.7 milyon euro kazanan başarılı futbolcu ile sözleşme uzatma hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, hak ettiği zammı yaparak oyuncunun takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı formayla 30 resmi maça çıkan Portekizli yıldızın, skora katkı sağladığı 8 karşılaşmada Beşiktaş yalnızca bir kez yenildi.
Bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kara Kartal, yalnızca Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Gedson'un bu istikrarlı performansı, yönetimin de takdirini kazandı. Yıllık 1.7 milyon euro kazanan başarılı futbolcu ile sözleşme uzatma hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, hak ettiği zammı yaparak oyuncunun takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor.