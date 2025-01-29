Gedson varsa sorun yok!

Beşiktaş'ta bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gedson Fernandes, ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson varsa sorun yok!
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29 Ocak 2025 07:55
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, bu sezon sergilediği performansla adeta fark yaratıyor.

Siyah-beyazlı formayla 30 resmi maça çıkan Portekizli yıldızın, skora katkı sağladığı 8 karşılaşmada Beşiktaş yalnızca bir kez yenildi.

Bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kara Kartal, yalnızca Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Gedson'un bu istikrarlı performansı, yönetimin de takdirini kazandı. Yıllık 1.7 milyon euro kazanan başarılı futbolcu ile sözleşme uzatma hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, hak ettiği zammı yaparak oyuncunun takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor.
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