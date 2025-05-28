Serdal Adalı'nn gündeminde seçimden sonra faaliyete geçireceği maddeler arasında Gedson Fernandes'in bonservisi konusu da yer alıyordu.
Siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldızın Benfica'da bulunan bonservisinin yüzde 50'si için 7 milyon Euro teklif yaptı. Portekiz kulübü ise 10 milyon Euro talep etti.
30-35 MİLYON EURO'LUK SATIŞ PLANI
İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken; Beşiktaş ise Gedson'un bonservisinin tamamını alıp 30-35 milyon Euro bandında satış yapmayı hedefliyor.
Portekizli yıldıza Rus kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
PARASI BANKALAR BİRLİĞİ'NE
Plan tutarsa, elde edilecek gelir Bankalar Birliği'ndeki borç için kullanılacak.
Siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldızın Benfica'da bulunan bonservisinin yüzde 50'si için 7 milyon Euro teklif yaptı. Portekiz kulübü ise 10 milyon Euro talep etti.
30-35 MİLYON EURO'LUK SATIŞ PLANI
İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken; Beşiktaş ise Gedson'un bonservisinin tamamını alıp 30-35 milyon Euro bandında satış yapmayı hedefliyor.
Portekizli yıldıza Rus kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
PARASI BANKALAR BİRLİĞİ'NE
Plan tutarsa, elde edilecek gelir Bankalar Birliği'ndeki borç için kullanılacak.
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