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Gedson'un yüzde 50'si için istenilen fiyat belli oldu!

Beşiktaş, Benfica ile Gedson Fernandes'in yüzde 50'si için pazarlıklarını sürdürüyor. Portekiz ekibi, son olarak 10 milyon euro talep etti.

calendar 28 Mayıs 2025 11:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Gedson'un yüzde 50'si için istenilen fiyat belli oldu!
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Serdal Adalı'nn gündeminde seçimden sonra faaliyete geçireceği maddeler arasında Gedson Fernandes'in bonservisi konusu da yer alıyordu.

Siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldızın Benfica'da bulunan bonservisinin yüzde 50'si için 7 milyon Euro teklif yaptı. Portekiz kulübü ise 10 milyon Euro talep etti.

30-35 MİLYON EURO'LUK SATIŞ PLANI

İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken; Beşiktaş ise Gedson'un bonservisinin tamamını alıp 30-35 milyon Euro bandında satış yapmayı hedefliyor.

Portekizli yıldıza Rus kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

PARASI BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Plan tutarsa, elde edilecek gelir Bankalar Birliği'ndeki borç için kullanılacak. 


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