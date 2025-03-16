Gedson performansıyla alkışları topladı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Konyaspor deplasmanında özellikle ilk yarıda yüzde 84 pas isabetiyle göze çarpan yıldız futbolcu mücadelesiyle siyah-beyazlıları ayakta tutan tek oyuncusu oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
26 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyisi olurken hücumda da etkiliydi. 43. dakikada attığı şut, direkten döndü. Gedson, ikinci yarıda ön alanda yaptığı preslerin çoğunda başarılı olurken sahanın en iyisiydi.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla en skorer sezonunu geçiren Portekizli orta saha, çıktığı 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
26 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyisi olurken hücumda da etkiliydi. 43. dakikada attığı şut, direkten döndü. Gedson, ikinci yarıda ön alanda yaptığı preslerin çoğunda başarılı olurken sahanın en iyisiydi.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla en skorer sezonunu geçiren Portekizli orta saha, çıktığı 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.