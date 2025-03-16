Gedson performansıyla alkışları topladı

Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta çabalayan bir kaç isimden biri olan Gedson Fernandes, alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson performansıyla alkışları topladı
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16 Mart 2025 09:55
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Konyaspor deplasmanında özellikle ilk yarıda yüzde 84 pas isabetiyle göze çarpan yıldız futbolcu mücadelesiyle siyah-beyazlıları ayakta tutan tek oyuncusu oldu.

ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

26 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyisi olurken hücumda da etkiliydi. 43. dakikada attığı şut, direkten döndü. Gedson, ikinci yarıda ön alanda yaptığı preslerin çoğunda başarılı olurken sahanın en iyisiydi.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla en skorer sezonunu geçiren Portekizli orta saha, çıktığı 39 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 
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