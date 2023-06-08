Gedson Fernandes yine boş geçmedi

Beşiktaş'ta son haftaların golcüleri arasında yer alan Gedson Fernandes, Konyaspor'a karşı da golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes yine boş geçmedi
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08 Haziran 2023 00:50
Son güncelleme 08 Haziran 2023 00:51
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftaların golcüleri arasında yer alan Gedson Fernandes, Konyaspor'u da boş geçmedi.

6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor filelerini de sarsarak üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı.

Gedson Fernandes böylelikle kariyerinde ilk kez peş peşe 3 hafta gol atmayı başardı.

Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü atarken, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıyan golleri kaydetti. 

- Gol sevinci Atiba'yla kutlandı

Beşiktaşlı futbolcular, Gedson Fernandes'in attığı ilk golün sevincini, Konyaspor maçının ardından 10 yıllık Beşiktaş kariyerine nokta koyacak Atiba Hutchinson'la yaşadı.

Golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koşan siyah-beyazlı futbolcular, Atiba'ya sarılarak golü kutladı.

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