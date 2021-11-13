Gedson Fernandes trafik kazasından yara almadan kurtuldu

Gedson Fernandes, Setubal yakınlarında aracıyla zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Portekizli oyuncu kazayı yara almadan atlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gedson Fernandes trafik kazasından yara almadan kurtuldu
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13 Kasım 2021 01:13
Eski Galatasaraylı Gedson Fernandes, ülkesinde Setubal yakınlarında trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Fernandes'in kullandığı araç, Monte da Caparica'yı Montijo'ya bağlayan anayolda Setubal yakınlarında gerçekleşti. Portekiz basınının verdiği bilgiye göre Fernandes'in aracı, önündeki araca arkadan çarptı. Genç oyuncunun arasına ise arkasından gelen araç duramayarak çarptı ve araçlarda maddi hasar gerçekleşti. Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer araçlardaki kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan verilen bilgiye göre Benficalı yetkililerin kaza yerine gelerek genç oyuncuyu evine bıraktığı kaydedildi.

Gedson Fernandes'in takımında forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti.


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