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Gedson Fernandes, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayarak siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti. Portekizli yıldız, "Bir kere kartal, her zaman kartal" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.

calendar 31 Temmuz 2025 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Gedson Fernandes, Beşiktaş'a veda etti
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Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Beşiktaş ailesiyle geçirdiğim her an benim için unutulmaz ve de hep öyle kalacak. Bu formayı giydiğim ilk günden beri desteğini benden esirgemeyen tüm taraftarlarımıza, çalıştığım hocalara, başkanlarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi aranızdan futbolcu olarak ayrılıyorum ama bundan sonra ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Unutmayın, kartallar yüksek uçar. Bir kere kartal, her zaman kartal." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp de Gedson Fernandes için "Her şey için teşekkürler Gedson." sözlerini paylaştı.



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