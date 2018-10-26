4-1'lik skorla sona erdi.'in 10. haftasındaki mücadele, Zafer Stadı'nda oynandı.Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Del Valle, 40. dakikada Gökhan, 83. dakikada Chabbi ve 90+4. dakikada Oğulcan'dan geldi. Afyonspor'un tek sayısını ise 49. dakikada Abdulkadir kaydetti.Bu sonucun ardından Gazişehir yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 18 yaptı. Afjet Afyonspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.SPor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gazişehir evinde Altay'ı konuk edecekken, Afyonspor ise deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.Afyonkarahisar ZaferErkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl UstaRybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Sedef, Onur Ramazan Toprak (Dk. 43 Abdulkadir Kuzey), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk. 89 Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 74 Sinan Özkan)Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson (Dk. 61 Kubilay Aktaş), Poepon (Dk. 65 Chabbi), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 80 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Del ValleDk. 21 Del Valle, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 83 Chabbi, Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 49 Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor)Dk. 52 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 57 Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 59 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor)