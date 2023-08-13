Gaziantep'ten kırmızı kart itirazı!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta flaş bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Gradel ile Ferdi'nin girdiği ikili mücadelede Gradel yerde kaldı. Gaziantepli futbolcular bu müdahalenin kırmızı kart olduğu itirazında bulundu. Hakem Abdülkadir Bitigen oralı olmadı. VAR'dan da herhangi bir uyarı olmadı.
Max Gradel bu pozisyonun ardından maça devam edemedi ve yerini Riascos'a bıraktı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Gradel ile Ferdi'nin girdiği ikili mücadelede Gradel yerde kaldı. Gaziantepli futbolcular bu müdahalenin kırmızı kart olduğu itirazında bulundu. Hakem Abdülkadir Bitigen oralı olmadı. VAR'dan da herhangi bir uyarı olmadı.
Max Gradel bu pozisyonun ardından maça devam edemedi ve yerini Riascos'a bıraktı.