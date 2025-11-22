Gaziantep Gençlikspor, Halkbank'ı deplasmanda devirdi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla başkent ekibi ilk mağlubiyetini yaşarken, Gaziantep Gençlikspor ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Ömercan Burak Karahan, Berk Dilmenler)
Gaziantep Gençlikspor: Yusuf Emre Güler, Lescov, Hetman, Uğur Okay, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15
Süre: 138 dakika
