Gaziantep - Galatasaray: İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor.

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Gaziantep - Galatasaray: İlk 11'ler
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29 Ocak 2021 17:49
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Gaziantep FK XI: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Mirallas, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray



Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel



İki takımın eksikleri

Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi

Galatasaray'da transfer görüşmeleri için izin alan Mbaye Diagne, tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray'ın devre arası transferleri Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Gaziantep kadrosunda yer aldı.

İki oyuncu da Fatih Terim'in şans vermesi halinde Galatasaray formasını bu sezon ilk kez giyebilecek.

İç sahada 17 maçtır kaybetmiyorlar

Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK, sahasında 17 maçtır mağlubiyet yaşamıyor.

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

2 isim kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.



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