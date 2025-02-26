Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
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