Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek
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26 Şubat 2025 13:28
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.


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