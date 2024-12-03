Gaziantep FK'ye deplasman yaramıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmadan galip gelemedi.



Ligin ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrumspor'u 1-0 yenen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.



Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.



Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 21 gole engel olamadı.



Puan cetvelinde 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, ligin 16. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Fenerbahçe karşısında Gaziantep ekibin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.



Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.



