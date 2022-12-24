Gaziantep FK tam kadro, Beşiktaş karşısında

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.



Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.



Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.



Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.





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