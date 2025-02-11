Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Adana Demirspor'dan Semih Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 23:06
Son güncelleme 11 Şubat 2025 23:43
Türkiye'de ara transfer döneminin bitimine dakikalar kala çalışmalar devam ediyor. 

Gaziantep FK, Adana Demirspor'dan stoper oyuncusu Semih Güler'i kadrosuna kattı. 

Gaziantep FK, Semih Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 23 maça çıktı ve 3 gollük performans sergiledi.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery