Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı

Türkiye'de ara transfer döneminin bitimine dakikalar kala çalışmalar devam ediyor.
Gaziantep FK, Adana Demirspor'dan stoper oyuncusu Semih Güler'i kadrosuna kattı.
Gaziantep FK, Semih Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 23 maça çıktı ve 3 gollük performans sergiledi.
Gaziantep FK, Adana Demirspor'dan stoper oyuncusu Semih Güler'i kadrosuna kattı.
Gaziantep FK, Semih Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 23 maça çıktı ve 3 gollük performans sergiledi.
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