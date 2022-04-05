Gaziantep FK'nin deplasman karnesi kötü!

Ligde topladığı 40 puanla Gaziantep 14. sırada bulunan Gaziantep FK, son 6 deplasman maçında sadece 1 puan alabildi.

Abone Ol
Gaziantep FK'nin deplasman karnesi kötü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 15:58
Bu sezon ligdeki bazı takımların kötü olmasından dolayı ligden düşme korkusu an itibariyle yaşamayan Gaziantep FK son 6 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.

Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre bu sezon ligdeki bazı takımların kötü olmasından dolayı ligden düşme korkusu an itibariyle yaşamayan Gaziantep FK son 6 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde içeride topladığı 34 puan sayesinde ligde tutunan Gaziantep FK deplasmanlarda sadece 6 puan alabildi. 

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.