Gaziantep FK'nin deplasman karnesi kötü!

Bu sezon ligdeki bazı takımların kötü olmasından dolayı ligden düşme korkusu an itibariyle yaşamayan Gaziantep FK son 6 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre bu sezon ligdeki bazı takımların kötü olmasından dolayı ligden düşme korkusu an itibariyle yaşamayan Gaziantep FK son 6 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde içeride topladığı 34 puan sayesinde ligde tutunan Gaziantep FK deplasmanlarda sadece 6 puan alabildi.