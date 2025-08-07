07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Gaziantep FK, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

calendar 07 Ağustos 2025 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kulübün açıklamasına göre, sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Nazım Sangare'nin 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, "Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
