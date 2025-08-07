Gaziantep FK, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Nazım Sangare'nin 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, "Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
