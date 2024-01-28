Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.



RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ligde 22 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 25 gol attı, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.



Kırmızı-siyahlılar, topladığı 23 puanla 16. sırada yer aldı.



10 MAÇTA 1 GALİBİYETİ



Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, son 5 mücadelesinde ise sahadan 4 beraberlik, bir yenilgiyle ayrıldı.



GAZİANTEP'İN UMUDU DRAGUS



Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus'un ligde 8 golü bulunuyor.



Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Marius Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.



Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 karşılaşmada sadece bir yenilgi (Trabzonspor) yaşadı.



GAZİANTEP'TE 5 OYUNCU YOK



Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bu maçta forma giyemeyecek.



Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.



