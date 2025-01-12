Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Son 3 maçta 7 puan toplayan Gaziantep, puanını 25'e çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puan ile son sırada kaldı.
Gaziantep, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Son 3 maçta 7 puan toplayan Gaziantep, puanını 25'e çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puan ile son sırada kaldı.
Gaziantep, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...