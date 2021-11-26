Gaziantep FK'den sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK sakatlığı bulunan 2 oyuncuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'den sakatlık açıklaması!
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26 Kasım 2021 15:13
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 2 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ın hafta içi yapılan antrenmanda yüzüne darbe aldığı ve burnunda kırık meydana geldiği, kalecinin yapılan tetkikler sonucu koruyucu yüz maskesiyle çalışmalara devam edebileceği dile getirildi.

Alexander Merkel'in ise dünkü antrenmanda girmiş olduğu bir pozisyonda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktığı, sağlık ekiplerince yapılan detaylı tetkiklerin ardından futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık tespit edildiği ve Merkel'in tedavisine başlandığı kaydedildi.


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