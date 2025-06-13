Gaziantep FK'den Ramazan Civelek hamlesi

Gaziantep FK, yapılacak kongre öncesi transfer çalışmalarında hareketliliğe başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, eski oyuncusu Ramazan Civelek'i yeniden kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

calendar 13 Haziran 2025 13:26
Gaziantep FK'den Ramazan Civelek hamlesi
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Gaziantep FK, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirleme sürecini tamamladıktan sonra iç ve dış transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Transfer listesinde ise dikkat çekici bir isim var: Ramazan Civelek.

REKABET KIZIŞIYOR

Ramazan Civelek'e sadece Gaziantep FK değil, başka kulüplerin de ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında. Ancak nihai kararın, yeni teknik direktörün görüşü doğrultusunda verileceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kayserispor ile 29 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 3 asist kaydetti. [Olay Medya] 


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