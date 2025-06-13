Gaziantep FK'den Ramazan Civelek hamlesi

Gaziantep FK, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirleme sürecini tamamladıktan sonra iç ve dış transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Transfer listesinde ise dikkat çekici bir isim var: Ramazan Civelek.



REKABET KIZIŞIYOR



Ramazan Civelek'e sadece Gaziantep FK değil, başka kulüplerin de ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında. Ancak nihai kararın, yeni teknik direktörün görüşü doğrultusunda verileceği öğrenildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Kayserispor ile 29 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 3 asist kaydetti. [Olay Medya]



