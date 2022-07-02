Gaziantep FK'da transfer iptal!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Rusya'nın Akhmat Grozny takımından kiraladığı Miroslav Bogosovac transferi iptal oldu.



Oyuncunun menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan ve Rusya'da futbol hayatını sürdüren oyuncuların FIFA'nın izni ile bulundukları kulüpten ayrılmalarının önü açılırken hem futbolcu hem de Gaziantep FK bu doğrultuda prensip anlaşmasına varırken Miroslav Bogosavac da bu anlaşma doğrultusunda kırmızı siyahlıların kamp yaptığı otele imza attırılmak üzere gelmişti.



İstanbul Acıbadem'de sağlık kontrolünden geçen ve transfer işi imzaya kalan Miroslav'a dün gece beklenmedik bir telefon geldi. Rus kulübü Akhmat Grozny başkanı oyuncuyu atarak ayrılığının doğru olmadığını ve kendisini satın alırken ciddi rakamlar verdiğini ifade ederek Miroslav'a tekrar Rusya'ya geri dönmesini söyledi. Miroslav kendisine kurulan baskı ve tehditler sonrasında ise Gaziantep FK'nın kal demesine ve ikna etme çabasına rağmen kalmayarak otelden ayrılıp Rusya'ya geri döndüğü bildirildi.



AKHMAT BAŞKANI CEVDET AKINAL'I ARADI



Akhmat Grozny kulübünün başkanı Magomed Daudov Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ı aradı. Daudov Başkan Cevdet Akınal'a bu transferin doğru olmadığını ifade ederken Başkan Cevdet Akınal'ın ise, "Miroslav'ın menajeriyle görüştük ve anlaştık. FIFA'nın belirlediği kurallar doğrultusunda etik olmayan bir şey yapmadık. Oyuncu bizi biz oyuncuyu istedik." cevabını verdiği öğrenildi.



GAZİANTEP FK OYUNCUYU BIRAKMADI



Kendisine gelen telefonlar karşısında ne yapacağını şaşıran Miroslav Bogosavac'a teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Adnan Erkan ve kulüp yöneticilerinin herhangi bir şey olmayacağına dair yoğun bir ikna turu yapılmasına rağmen Miroslav'ın bazı korkulara kapılarak oteli terk ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Gaziantep FK bu transferin gerçekleşmemesiyle birlikte alternatiflere yöneldiği de belirtildi.



(Haber: Ali Budak)





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