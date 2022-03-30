Gaziantep FK'da hazırlıkar sürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.



Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına 31 Mart Perşembe günü devam edecek.





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