Gaziantep FK'da hazırlıkar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'da, hazırlıklar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da hazırlıkar sürdü
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30 Mart 2022 16:32
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına 31 Mart Perşembe günü devam edecek.

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