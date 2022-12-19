X

Gaziantep FK'da, Boluspor hazırlıkları devam ediyor

Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Gaziantep FK'da, Boluspor hazırlıkları devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2022 22:29
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 22 Aralık Perşembe günü Dyorex Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ