Gaziantep FK'da, Boluspor hazırlıkları devam ediyor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 22 Aralık Perşembe günü Dyorex Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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