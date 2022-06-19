Gaziantep Basketbol'un en büyük güvencesi altyapı

Basketbol Gençler Ligi erkeklerde 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Gaziantep Basketbol, altyapısına güveniyor.



Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde normal sezonu ve final gurubunu lider tamamlayan Gaziantep Basketbol, play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Ülker'i, yarı finalde ise Galatasaray NEF'i saf dışı bıraktı.



Gaziantep Basketbol, İstanbul'da oynanan ve çekişmeli geçen final karşılaşmasında Beşiktaş'ı 74-72 yenerek şampiyonluğa uzandı ve tarihinde ilk defa kupayı müzesine götürdü.



"Bu başarı altyapıya ilgiyi arttırdı"



Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine, sezon başında altyapı kadrosuna çok güvendiklerini, tüm maçlarda hiç pes etmeyen, sürekli mücadele eden bir takıma sahip olduklarını belirtti.



Dai, fizik olarak kendilerinden üstün olan oyunculara karşı dahi mücadele ederek maç kazanan bir takım izlenimi verdiklerini, bunların karşılığını da kupayla aldıklarını vurguladı.



Gençleri basketbola kazandırmak için sürekli çaba içinde olduklarını, bunun için bölge genelinde sürekli yetenek taraması yaptıklarını ifade eden Dai, şöyle devam etti:



"Genelde hep batıdan, Marmara Bölgesi'nden şampiyonlar çıkmış. Oradaki ilgi ve alakaya baktığınız zaman bu işler orada daha kolay gözüküyor. O bölgede yetişen gençler daha avantajlı durumdalar. Biz de bölge taramasını sürekli yapıyoruz. Sadece Gaziantep değil, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Malatya gibi çevre illerde bunu yapıyoruz. Gaziantep bazında çok genç nüfusa sahibiz. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Gaziantep'te basketbola ilgi var ama altyapıdaki başarı bu ilgiyi daha da arttırdı. Altyapıyla ilgili çok fazla talep gelmeye başladı bize. Gelecek yıllar adına umut verici durumdayız şu anda. Alt jenerasyon oyuncu gruplarında iyi oyunculara sahibiz. Bundan sonraki yıllarda da altyapıda iddialı olmaya devam edeceğiz. Arkadan gelen ekip de çok yetenekli. Sürekliliği olan bir başarı peşindeyiz."



Gençlerin ilgisi Gaziantep'e kaydı



Gaziantep Basketbol oyuncusu Emir Ali Göktürk ise final karşılaşmasını 22 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist ile tamamladığını söyledi.



Finalin en değerli oyuncusu seçilmenin kendisi ayrıca gururlandırdığını belirten Göktürk, tarifi zor bir duygu içinde olduğunu belirtti.



Anadolu takımının şampiyon olmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Göktürk, "Anadolu takımını temsil eden gençler olarak 3 büyük takımı yenerek şampiyon olmak bizim için çok büyük bir olay ve hikaye aslında. Bizim için çok büyük bir mutluluk ve tecrübe oldu. Tarif edilemez duygular içindeyim, hikayesi çok farklı." dedi.



Gaziantep'in bu başarısının birçok noktaya dikkati çektiğini ifade eden Göktürk, şunları kaydetti:



"Bu takımın şampiyon olması büyük bir kapı açtı. Bu sezon güzel işler başardığımız için kapı aralıktı ama bizim şampiyon olmamız bu kapıyı sonuna kadar açtı bence çünkü bu işler yatırım ve finansla oluyor. Anadolu takımlarını bu denli gün yüzüne çıkması ve göz önünde bulunması büyük bir olay. İnsanların artık ilgisi Gaziantep Basketbol'a kaymış durumda. İnanıyorum ki bu kentte büyük bir organizasyon kurulacak. İnsanların İstanbul takımlarına daha çok ilgisi vardı. Oralara daha çok gitmek istiyorlardı ama bir Gaziantep'e gelmek var bir de şampiyon olmuş Gaziantep'e gelmek var. Binlerce gencin ilgi ve alakasının artık Gaziantep'e kaydığına inanıyorum. İleride daha güzel işler göreceğiz inşallah."





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