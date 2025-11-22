Gaziantep Basketbol 'skorlardan' memnun

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:00
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-035'
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
15:30
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
15:30
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
19:30
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
16:45
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0DA
22 Kasım
FC Luzern-Servette
20:00
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
18:00
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
20:00
22 Kasım
Hartberg-Ried
19:00
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
19:00
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
19:00
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
15:30
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
18:00
22 Kasım
Derby County-Watford
18:00
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
18:00
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
18:00
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
18:00
22 Kasım
Reading-Rotherham United
18:00
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
18:00
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
18:00
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
18:00
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
18:00
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
18:00
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
15:30
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
18:00
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
18:00
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
18:00
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
18:00
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
18:00
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-05'
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-07'
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
17:30
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
18:00
22 Kasım
Fulham-Sunderland
18:00
22 Kasım
Brighton-Brentford
18:00
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
18:00
22 Kasım
Burnley-Chelsea
15:30
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
17:30
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
17:30
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
17:30
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
17:30
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
19:00
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
16:00
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-179'
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-076'
22 Kasım
Wolves-C.Palace
18:00
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
16:00
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
17:00
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
0-05'
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
18:30
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
18:15
22 Kasım
Lens-Strasbourg
19:00
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
20:00
22 Kasım
Udinese-Bologna
17:00
22 Kasım
Cagliari-Genoa
17:00
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Gaziantep Basketbol "skorlardan" memnun

Türkiye Basketbol Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet alan Gaziantep Basketbol, sakatlık sorunlarına rağmen çıkışını sürdürürken hedefini ligin üst sıraları olarak belirledi.

calendar 22 Kasım 2025 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep Basketbol 'skorlardan' memnun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan Gaziantep Basketbol, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında 77-66 skorla galip gelen Gaziantep ekibi, ikinci hafta evinde CMF Gold Harem Spor'u 89-76 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk mağlubiyetini 3. hafta deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.



Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet alan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 18 puanla 3. sıraya yerleşti.

- "Sakatlıklar can sıkıyor"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, sezon başı iyi çalıştıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takımdaki 3-4 oyuncunun sakat olmasının sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Baş, buna rağmen 10 maçta 8 galibiyet almalarının kendilerini mutlu ettiğini, ilerleyen zamanda daha iyi bir oyun izleteceklerine inandığını anlattı.

Ocak ayından itibaren her maça final gibi bakılması gerektiğine dikkati çeken Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle düşmeye aday olanlar ve play-off'a girmeye çalışanlar, yukarı da yer almaya çalışanlar diye lig 2-3 gruba ayrılacak ve her maç bizim için final gibi olacaktır. Skor anlamında istatistiğimiz iyi başladığımızı gösteriyor ama ben hala sistemin tam takım olmamasından kaynaklı aksaklıklar yaşadığımızı görüyorum. Hala basit hatalar yapılabiliyor ve müdafaa tarafında aksayabiliyoruz. Oyun anlamında eksiklerimiz olsa da skor olarak sevindirici skorlar alıyoruz. Genel olarak gelişmeye ihtiyacımız var."

Son maçlarda taraftara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Baş, bunun artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

- "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise yaşadıkları 2 mağlubiyeti deplasmanda aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şu anki durumumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Lig çok uzun ve çok maçımız var. Bu şekilde kazanarak devam edip, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu takıma gelen her oyuncu özellikle seçilerek geldi. Bu yüzden kulübümüzde çok güzel bir aile yapısı var, antrenmanlarımız sert geçiyor. Saha dışında hep birlikte zaman geçiriyoruz, güzel bir kimyamız var. Bunu da sahaya ne kadar yansıttığımız çok önemli, inşallah bunun üstüne koyarak daha da iyi yerlere gelmek istiyoruz. Son maçlarda taraftar sayımız artmaya başladı, bu bizi çok mutlu ediyor. Ligin devamı daha da zorlaşıyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yüzden taraftarımızı bu atmosferi yaşamaya davet ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 13 5 5 3 17 20 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 13 1 7 5 13 28 10
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
