Gaziantep Basketbol 'skorlardan' memnun

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan Gaziantep Basketbol, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.



Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında 77-66 skorla galip gelen Gaziantep ekibi, ikinci hafta evinde CMF Gold Harem Spor'u 89-76 mağlup etti.



Kırmızı-siyahlı ekip, ilk mağlubiyetini 3. hafta deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet alan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 18 puanla 3. sıraya yerleşti.Gaziantep Basketbol Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, sezon başı iyi çalıştıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.Takımdaki 3-4 oyuncunun sakat olmasının sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Baş, buna rağmen 10 maçta 8 galibiyet almalarının kendilerini mutlu ettiğini, ilerleyen zamanda daha iyi bir oyun izleteceklerine inandığını anlattı.Ocak ayından itibaren her maça final gibi bakılması gerektiğine dikkati çeken Baş, sözlerine şöyle devam etti:Son maçlarda taraftara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Baş, bunun artarak devam etmesi temennisinde bulundu.Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise yaşadıkları 2 mağlubiyeti deplasmanda aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti: