Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımı oyuncularımızdan Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



