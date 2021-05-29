Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Gaziantep, Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı bildirdi.

Haber; AA
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Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
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29 Mayıs 2021 16:45
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımı oyuncularımızdan Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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