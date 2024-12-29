Gasperini'den Zaniolo açıklaması!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
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29 Aralık 2024 15:29
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için konuştu.

Gasperini yaptığı açıklamada, "Zaniolo, maçtan maça daha iyi tepkiler vermeye başladı. Son zamanlar daha fazla süre almaya başladı. Sürekli gelişiyor. Lazio ve Cagliari maçlarında önemli bir rol oynadı ve fark yarattı. Atletik açıdan da gelişiyor." dedi.

"ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLDU"

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Her zaman büyük bir istekle çalışıyor. Fiziksel olarak kötü durumdaydı ve tekrar eski haline gelebilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Şimdi önemli bir oyuncu haline geldi." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Galatasaray'dan 6.4 milyon euro bedelle kiralanan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 15.5 milyon euro şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı 2 milyon euro da bonus yer alıyor. Atalanta'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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