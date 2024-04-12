Gasperini: 'Anfield'da tarihi bir zafer oldu'

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u 3-0 yenmelerinin ardından konuştu.



Tarihi bir sonuç aldıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, şu sözleri sarf etti;



" Mutluluk! Tarihi bir stadyumda, birçok tarihi başarısı olan bir takıma karşı oynadık. Birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenmiştik ama koronavirüs nedeniyle taraftarlar yoktu. Bu akşamki maçın bambaşka bir tadı var. Bizi seven insanlarda ne kadar büyük bir memnuniyet ve coşku olduğunu görmek harika. Gerçekten de Atalanta için, tarihi için, buraya inanılmaz bir coşkuyla gelen tüm taraftarlar için, kulüp için olağanüstü, önemli bir sonuç. Liverpool ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamak büyük bir başarı, büyük bir gururdu. Geriye kalan tek başarı bu, her zaman kupa ya da kupalar elde edemezsiniz, hedeflerinizi aşmak da bir zaferdir!"

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